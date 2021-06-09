Son dakika haber | Büyükşehir'den liselerarası Kur'an-ı Kerim okuma yarışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Büyükşehir'den liselerarası Kur'an-ı Kerim okuma yarışması

Son dakika haber | Büyükşehir'den liselerarası Kur'an-ı Kerim okuma yarışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, liselerarası Kur'an-ı Kerim okuma yarışması düzenliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, liselerarası Kur'an-ı Kerim okuma yarışması düzenliyor. Yarışmada dereceye giren öğrencilere bisiklet, forma ve satranç takımları hediye edilecek.

Topluma yararlı gençler yetiştirmeyi hedefleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselerarası Kur'an-ı Kerim Yarışması düzenleyerek dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verecek. Toplam 120 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye giren ilk 5 öğrenciye bisiklet hediye edilecek.

Derece girecek olan diğer öğrencilere ise forma ve satranç takımı hediye edilecek. - GAZİANTEP

Son dakika haber | Büyükşehir'den liselerarası Kur'an-ı Kerim okuma yarışması
Son dakika haber | Büyükşehir'den liselerarası Kur'an-ı Kerim okuma yarışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Mustafa Şentop Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç
Magazin Alişan Ezgi Mola Atilla Taş Funda Eryiğit
Spor Ali Koç Enes Ünal Ozan Tufan Aziz Yıldırım Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Büyükşehir'den liselerarası Kur'an-ı Kerim okuma yarışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 15:57:31. #1.15#

title