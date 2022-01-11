Son dakika haber: Büyükşehir'den 46 milyon TL'lik yol yatırımı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Büyükşehir'den 46 milyon TL'lik yol yatırımı

Son dakika haber: Büyükşehir'den 46 milyon TL'lik yol yatırımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında Gazipaşa'dan Kaş'a 19 İlçenin kırsal mahalle grup yollarına 46 milyon 834 bin TL yatırım gerçekleştirdi.

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında Gazipaşa'dan Kaş'a 19 İlçenin kırsal mahalle grup yollarına 46 milyon 834 bin TL yatırım gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında asfalttan, kar mücadelesine, bakım onarımdan yeni yolların açımına kadar vatandaşların daha konforlu ulaşımı için çalışmalar yürüttü. Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalar için yaklaşık 46 milyon 834 bin TL harcadı. Yıllar içinde deforme olan grup yolları, genişletilip alt yapısı yenilenerek asfaltlandı. Yazın sıklıkla kullanılan yaylalara ulaşım sağlayan yollar modernize edildi. Kış aylarında yaşanan sel ve heyelandan zarar gören noktalara anında müdahale edilerek yaşanan mağduriyetler giderildi.

"Kırsalda yoğun mesai"

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçedeki kırsal mahalle grup yollarında 493 kilometre sathi kaplama, sıcak asfalt ve stabilize yol çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca heyelan nedeniyle bozulan 136 kilometre yolu onarırken, bunun yanında 19 ilçe genelinde yer alan 7 bin kilometre yolda da bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Kış aylarında da yoğun yağış yüzünden bozulan yollara yaklaşık 939 metre büz döşendi. Antalya'nın yaylalarında kardan kapanan yaklaşık 587 kilometre grup yolu ekipler tarafından açıldı. - ANTALYA

Son dakika haber: Büyükşehir'den 46 milyon TL'lik yol yatırımı

Son dakika haber: Büyükşehir'den 46 milyon TL'lik yol yatırımı

Son dakika haber: Büyükşehir'den 46 milyon TL'lik yol yatırımı

Son dakika haber: Büyükşehir'den 46 milyon TL'lik yol yatırımı

Son dakika haber: Büyükşehir'den 46 milyon TL'lik yol yatırımı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Şirket ve kurumlar da artık döviz ve altın hesabını TL mevduata dönüştürebilecek

Resmi Gazete'de yayımlandı! Şirket ve kurumlar da artık döviz ve altın hesabını TL mevduata dönüştürebilecek

 Kadın işçiler tonlarca turp yıkayıp 180 lira yevmiye alıyorlar

Kadın işçiler tonlarca turp yıkayıp 180 lira yevmiye alıyorlar

 Yeni 20 TL'ler kullanıma girdi! Banknotlarda sadece bir değişiklik var

Yeni 20 TL'ler kullanıma girdi! Banknotlarda sadece bir değişiklik var

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title