Son dakika haber | Büyükşehir'de sanal sergi dönemi Son dakika güncel haberine göre Korona virüs salgını sürecinde sanatçılara desteğini sürdüren ve ressamların eserlerini internet ortamına taşıyan Büyükşehir Belediyesi şimdi de MS hastalarının çektiği fotoğrafları sanal ortamda sergiliyor.

Korona virüs salgını sürecinde sanatçılara desteğini sürdüren ve ressamların eserlerini internet ortamına taşıyan Büyükşehir Belediyesi şimdi de MS hastalarının çektiği fotoğrafları sanal ortamda sergiliyor. Ankara MS Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen "MS'in Vizöründen 45 Kare" adlı sergi ile MS hastalığı konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Sanatçı dostu çalışmalarla birçok sosyal projeye öncülük eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde hem sanatçıları hem de sanatseverleri sanal ortamda buluşturmayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi birçok sanatçının resimlerini resmi internet sitesine koyarak sanal ortama taşıyor.

Bir destek de ms hastalarına

MS hastalığı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi son olarak Ankara MS Derneği iş birliğiyle Hatice Hande Kapan'ın Türkiye'nin dört bir yanındaki MS hastalarının çektiği fotoğrafları toplayarak oluşturduğu "MS'in Vizöründen 45 Kare" adlı sergiyi vatandaşların beğenisine sunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi "www.ankara.bel.tr" adresinde paylaşılan sergide MS hastalarının çektiği birbirinden güzel fotoğraf kareleri yer alıyor.

MS'lilerin flu dünyası

Hastalığın atak sürecinde meydana gelen bulanık görme sorunlarının fotoğraflara yansıdığı sanal sergide; Hatice Hande Kapan, Merve Gül Bayzat, Nur Serra Karhan, Oğuz Marangoz ve Nisa Balcı'nın gözünden 45 fotoğraf yer alıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA