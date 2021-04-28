Son dakika haber | Büyükşehir Belediyesinin gündüz çocuk bakımevleri kapılarını açmaya hazırlanıyor

Son dakika habere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Batıkent ve İşçi Blokları Gündüz Çocuk Bakımevi, tam kapanma sürecinin ardından eğitimlere başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Batıkent ve İşçi Blokları Gündüz Çocuk Bakımevi, tam kapanma sürecinin ardından eğitimlere başlayacak. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan gündüz çocuk bakımevlerinin sayısı yıl içinde artırılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin açılışları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilen "Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi" ile "İşçi Blokları Çocuk Gündüz Bakımevi" kapılarını tam kapanma sürecinin bitmesiyle çocuklara açacak. Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi'nde kısa süre önce başlayan eğitimlere tam kapanma sürecinin başlamasıyla birlikte ara verilmişti. Hazırlıkları tamamlanan 100. Yıl Mahallesi 1471. Sokak No: 7/A Çukurambar Çankaya adresinde yer alan İşçi Blokları Çocuk Gündüz Bakımevi için ön kayıt başvuruları ise devam ediyor. Aileler 3-6 yaş arası çocuklarını 'cocukhizmetleri.ankara.bel.tr' adresi üzerinden kayıt formunu doldurarak yazdırabilecek. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile BELPA A.Ş. koordinasyonunda hizmet veren gündüz çocuk bakımevlerinden Büyükşehir Belediyesi personelinin yanı sıra belediye dışından ve sosyal yardım alan ailelerin çocukları da yararlanabilecek. Şehit ve gazi yakınlarının çocukları ile cezaevlerinde bulunan mahkumlar, anne ve babası vefat etmiş olup bir yakını tarafından bakılan 3-6 yaş arası çocuklardan ise herhangi bir ücret alınmayacak.

İşçi Blokları Çocuk Gündüz Bakımevi, 5 grup bakım sorumlusu, 6 çocuk bakım elemanı, 2 adet temizlik personeli, 1 güvenlik, 2 idari kadro, 1 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, aile danışmanı, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog ve hemşire ile beraber geniş bir kadroyla çocuklara hizmet verecek. Yabancı dil, yüzme, jimnastik, drama, tiyatro, karate ve güreş gibi spor ve sanatsal branşlarda derslerin verileceği ve 100 kişilik kapasiteye sahip gündüz çocuk bakımevi, pandemi koşulları nedeniyle 36-72 ay arası (3-6 yaş) 50 çocukla eğitimlerini sürdürecek.

BELPA A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Değerli ile birlikte gündüz çocuk bakımevinde incelemelerde bulunan BELPA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, çocukların pandemi sürecinde sosyal yaşama adapte olarak okul öncesi eğitimlerini almaları ve bir dünya vatandaşı olmaları için bu projeyi desteklediklerini söyledi. Özkara, "3-6 yaş aralığındaki minik öğrencilerimizi burada ağırlamaktan çok mutlu olacağız. Velilerimiz hiç endişe etmesinler. Pandemi döneminde yapabileceğimiz maksimum önlemleri almış bulunuyoruz. Hijyenik ortamda faaliyetlerini sürdürecek olan kreşimizde müzik, drama, folklor, spor ve tiyatro gibi pek çok alanda çocuklarımıza hizmet vermeye hazırız" dedi.

"Spor ve sanatsal branşları da kapsayan geniş bir eğitim sürecimiz olacak"

Çocuk gündüz bakımevlerinin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve Ankara'nın birçok noktasında yaygınlaştıracaklarını ifade eden Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu ise şu bilgileri verdi:

"İlk çocuk gündüz bakımevini Batıkent'te, ikincisini ise İşçi Blokları'nda açtık. Bundan sonra Altındağ, Mamak ve Dikmen'de de modern tarzda düzenlenen bakımevleri açacağız. 19 Mayıs'ta da Kuşcağız'daki gündüz çocuk bakımevini açmayı planlıyoruz. Uyku odası, yüzme kursu, müzik, spor, beslenme, yabancı dil, jimnastik, karate ve güreş gibi spor ve sanatsal branşları da kapsayan geniş bir eğitim sürecimiz olacak. Çocukların yaşayabileceği herhangi bir sağlık sorununa karşın sağlık ekibimiz devamlı burada olacak. Ailelerin gözü arkada kalmadan güven içinde bakımevlerimize emanet edebilirler." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı