Son dakika haber: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Zakarya Bergdich ve Yaw Ackah'ı kadrosuna kattı

Bir son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Faslı futbolcu Zakarya Bergdich ve Ganalı oyuncu Yaw Ackah'ı transfer etti.