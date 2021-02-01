Son dakika haber... Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ukraynalı futbolcu Bogdan Butko'yu transfer etti
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Son dakika haber... Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ukraynalı futbolcu Bogdan Butko'yu transfer etti

01.02.2021 23:43 | Son Güncelleme: 01.02.2021 23:46
Son dakika haber... Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ukraynalı futbolcu Bogdan Butko'yu transfer etti

Son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ukraynalı sağ bek Bogdan Butko'yu kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ukraynalı sağ bek Bogdan Butko'yu kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun transfer edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Bogdan Butko, Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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