Son dakika haber | Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Muzaffer Bilazer'den transfer açıklaması Açıklaması
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Son dakika haber | Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Muzaffer Bilazer'den transfer açıklaması Açıklaması

Son dakika haber | Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Muzaffer Bilazer'den transfer açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sportif direktörü Muzaffer Bilazer, takımın Süper Lig'den düşmesine ilişkin, "Maalesef bazen şartların getirdiği olumsuzluklar, bazen de Türkiye'deki futbol ortamının oluşturduğu eksikler Erzurumspor'u iki kez çıktığı Süper Lig'den tekrar 1.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sportif direktörü Muzaffer Bilazer, takımın Süper Lig'den düşmesine ilişkin, "Maalesef bazen şartların getirdiği olumsuzluklar, bazen de Türkiye'deki futbol ortamının oluşturduğu eksikler Erzurumspor'u iki kez çıktığı Süper Lig'den tekrar 1. Lig'e dönmeye itti." dedi.

Bilazer, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen bir takım için toparlanmanın çok zor olduğunu, bu ortamda birçok şeyin değişmesi, birtakım kararlar almaları gerektiğini tespit ettiklerini aktardı.

Bundan dolayı geçen sezonki kadronun yüzde 80'ini değiştirdiklerini ifade eden Bilazer, "Kontratı biten oyuncular vardı, içeride de birkaç oyuncu ile anlaşmaya karar verdik. Onun dışında kadronun ve destek ekibinin tamamına yakınını değiştirmeye mecburduk. Bu süreç bizi buna itti, düşen takımdaki olumsuz duyguyu değiştirmek zorundaydık." diye konuştu.

Bilazer, bundan sonra daha sağlam adımlarla ilerlemeleri gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Maalesef bazen şartların getirdiği olumsuzluklar, bazen de Türkiye'deki futbol ortamının oluşturduğu eksikler, Erzurumspor'u iki kez çıktığı Süper Lig'den tekrar 1. Lig'e dönmeye itti. Bu noktada biraz daha güçlü kalmalıyız, biraz daha fazla sesimizin çıkması lazım. Çünkü bu takım 20 yıl sonra Süper Lig'e çıktı, düştü, tekrar çıktı. Bunlar kolay işler değildi. Özellikle futbol sektöründe Erzurumspor ve Erzurum şehri olarak çok fazla umursanmadığımızı bu sefer görmüş olduk. Bundan sonra camia olarak biraz daha farklı durmamız lazım. Bu tarz yanlışlara, hatalara bu şehir ve bu camianın daha net tavır sergilemesi lazım."

Yaklaşık 1,5 aylık süreçte çok sayıda yerli ve yabancı futbolcuyla görüştüklerini, ana kadroyu tamamladıktan sonra etrafını biraz daha doğru oyuncularla doldurmak istediklerini dile getiren Bilazer, şunları kaydetti:

"100'den fazla oyuncu izledik. Her mevki için 4-5 oyuncu belirledik. Bunların hepsi ile de görüştük. Şartlarına ve koşullarına, takıma uygunluğuna baktık. Oyuncu profilleri birbirini ne kadar tamamlar, taktik ve sistem anlamında Erzurumspor'u nereye taşıyabilir, bu değişkenlikleri 'kimlerle nasıl uygun hale getirebiliriz' diye yoğun çalışma yaptık. Birçok isim dışarı sızdı. Maalesef o da kulübümüzün kanayan bir yarası. O konuda içeriden dışarıya bir takım sufleler oluyor. Bundan da kendi adıma çok rahatsızım. Transfer edilecek oyuncuların dışarıya erken ulaşması bize zarar veriyor. Biz de kulüp olarak bunu en gizli ve doğru şekilde taşımak zorundayız."

Bilazer, Polonyalı kaleci Jakub Szumski'nin yeniden takıma katılmasının yanı sıra sözleşmesi süren ve hakkında transfer iddiaları olan Litvanyalı futbolcu Arvydas Novikovas'la ilgili şöyle konuştu:

"Novikovas halihazırda bizim oyuncumuz. Antrenmanlara katıldı ve teknik direktörümüz Erkan Sözeri, kendisi ile bir konuşma yaptı. Ben de antrenmanlarda çok istekli olduğunu gördüm, kendisi ile bir görüşme yapacağım. Kendisi için doğru bir ortam olacaksa Novikovas'ın burada devam etmesini istiyoruz.??????? Novikovas'ta şu an bir problem yok. Szumski ile bir hafta önce menajerinin de katılımıyla telekonferans ile görüşme yaptık. Takımın küme düşmesiyle ilgili endişeleri vardı. Kulüpte yeni bir yapılanma ve ortam olduğunu ifade ettik. Bu birlikteliğin her iki tarafa da katkı sağlayacağını düşündük."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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Son dakika haber | Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Muzaffer Bilazer'den transfer açıklaması Açıklaması - Haberler Spor
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