Son dakika haber... Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da transfer çalışmaları
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Son dakika haber... Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da transfer çalışmaları

Son dakika haber... Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da transfer çalışmaları
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı, iç transferde de bir oyuncu ile yeniden anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı, iç transferde de bir oyuncu ile yeniden anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iç transferde 29 yaşındaki forvet Oltan Karakullukçu ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, kulüpte daha önce de görev yapan ve geride kalan sezon Boluspor'da forma giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Aykut Demir'in yanı sıra Bandırmaspor'da oynayan aynı yaştaki savunma oyuncusu Orhan Ovacıklı ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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