Son dakika haber... Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da transfer çalışmaları

Son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı, iç transferde de bir oyuncu ile yeniden anlaştı.