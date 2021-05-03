Son dakika haberleri... - Büyükelçi Bağcı, Bakü'deki şehitlikleri ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre - Büyükelçi Bağcı, Bakü'deki şehitlikleri ziyaret etti Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

- Büyükelçi Bağcı, Bakü'deki şehitlikleri ziyaret etti

BAKÜ - Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, güven mektubunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e sunduktan sonra merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu.

Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Büyükelçi Bağcı, daha sonra Azerbaycan Şehitliğine geçti. 20 Ocak Şehitleri'nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı'na giden Bağcı burada Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk bıraktı. Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret eden Bağcı, Türk Şehitliği anıtına çelenk bırakarak dua etti.

Türk Şehitliği hatıra defterini imzaladıktan sonra konuşma yapan Büyükelçi Cahit Bağcı, "Aziz şehitlerimiz, Bakü Büyükelçisi olarak bugün resmen göreve başlamanın ardından burada tüm heyetimizle birlikte huzurlarınızdayız. Sizler, kutsal değerler ve vatan uğruna Azerbaycanlı kardeşlerinizle birlikte kahramanca savaşarak, şehit düşerek en yüce mertebeye eriştiniz. İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycan'ın egemenliğinin ve hürriyeti yolunda sergilediğiniz kahramanlık altın harflerle tarihte yerini aldı. Sizin ortaya koyduğunuz şehitlik makamının kutsiyeti Çanakkale Destanı'nda, İstiklal Harbi'nde ve yakın geçmişimizde 15 Temmuz gecesinde tüm görkemiyle gözler önüne serildi. Nihayet gösterdiğiniz kahramanlıkları ilham alan kardeşlerimizde, yıllar sonra işgal altındaki Azerbaycan topraklarını, Karabağ'ı tekrar özgürlüğe kavuştururken kahramanca savaşarak bir kez daha şehit düştüler. Yüce hatıranızı Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğiyle birlikte geleceğe taşımak şimdi bizlerin en öncelikle görevi olacak. Kahramanlığınızı ve fedakarlığınızı her zaman minnet ve gururla hatırlayacağız. Azerbaycan'ın güzel topraklarında rahat uyuyunuz. Aziz hatıranızı saygı ve şükranla bir kez daha anıyor tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ