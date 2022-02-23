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Son dakika haber... Büyükçekmece'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı

AA, Halis Akyıldız - Güncel
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Son dakika haber... Büyükçekmece'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Büyükçekmece'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 34 ACS 558 plakalı kamyonet, Türkoba Caddesi'nde yol kenarındaki oto yıkamacıya girdiği sırada Büyükçekmece yönünde ilerleyen Mehmet Emin E'nin kullandığı 34 KK 1426 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Mehmet Emin E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA / Halis Akyıldız - Güncel

Büyükçekmece, Kamyonet, Otomobil, Güncel, Haberler

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