Son dakika haber... Büyükçekmece'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Son dakika haberleri: Büyükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D100 karayolu Kumburgaz mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen 84 yaşındaki Salih O'ye, Edirne istikametinde gitmekte olan otomobil çarptı.

Salih O., olay yerinde hayatını kaybederken, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü gözaltına alındı. Salih O'nun cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA