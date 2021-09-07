Son dakika haberleri: BÜYÜKÇEKMECE'DE OTLUK ALANDAKİ YANGIN YERLEŞİM ALANLARINA YAKLAŞINCA PANİK YARATTI
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Son dakika haberleri: BÜYÜKÇEKMECE'DE OTLUK ALANDAKİ YANGIN YERLEŞİM ALANLARINA YAKLAŞINCA PANİK YARATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre *Evlerinin önüne kadar gelen alevlere bahçe hortumu ve kovalarla müdahale ettilerHaber - Kamera: Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE'de, otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim alanlarına yaklaştı.

*Evlerinin önüne kadar gelen alevlere bahçe hortumu ve kovalarla müdahale ettiler

Haber - Kamera: Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE'de, otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim alanlarına yaklaştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürülen yangına, çevredekiler de bahçe hortumu ve kovalara doldurdukları su ile müdahale etmeye çalıştı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan otluk alanda saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, otluk alanın kenarında bulunan yerleşim yerlerinin yanına kadar yaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına farklı noktalardan müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yeşil alan küle döndü.

BAHÇE HORTUMU VE KOVALARLA MÜDAHALE ETTİLER

Çevredekiler evlerinin önüne kadar gelen alevlere müdahale etti. Bazıları, apartmanlarındaki bahçe hortumu ile alevleri söndürmeye çalıştı. Bazıları ise su dolu kovalar ile sönen yerleri soğutmak için mücadele etti.

"BİZ DE MÜDAHALE ETTİK"

Evlerinin yakınına yaklaşan alevlere kendilerinin de müdahale ettiğini söyleyen Türker Berkcan, "Aşağıdaki çukurlarda ne olduğunu bilmediğimiz bir çalışma yapılıyor. Bir dakika geçmeden yangın çıkıyor. Rüzgarın da etkisi vardı. İtfaiye ve polis ekiplerimize haber verdik. Bunca hektarlık yeşil alan yandı. Can kaybı da olabilirdi. Çok şükür evlere sıçramadı. Bizim evimizin çok yakınındaydı. Su ile durdurmaya çalıştık biz de. Biz de müdahale ettik. Hep buradaydık" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: BÜYÜKÇEKMECE'DE OTLUK ALANDAKİ YANGIN YERLEŞİM ALANLARINA YAKLAŞINCA PANİK YARATTI
Son dakika haberleri: BÜYÜKÇEKMECE'DE OTLUK ALANDAKİ YANGIN YERLEŞİM ALANLARINA YAKLAŞINCA PANİK YARATTI
Son dakika haberleri: BÜYÜKÇEKMECE'DE OTLUK ALANDAKİ YANGIN YERLEŞİM ALANLARINA YAKLAŞINCA PANİK YARATTI
Son dakika haberleri: BÜYÜKÇEKMECE'DE OTLUK ALANDAKİ YANGIN YERLEŞİM ALANLARINA YAKLAŞINCA PANİK YARATTI
Son dakika haberleri: BÜYÜKÇEKMECE'DE OTLUK ALANDAKİ YANGIN YERLEŞİM ALANLARINA YAKLAŞINCA PANİK YARATTI
Son dakika haberleri: BÜYÜKÇEKMECE'DE OTLUK ALANDAKİ YANGIN YERLEŞİM ALANLARINA YAKLAŞINCA PANİK YARATTI
Son dakika haberleri: BÜYÜKÇEKMECE'DE OTLUK ALANDAKİ YANGIN YERLEŞİM ALANLARINA YAKLAŞINCA PANİK YARATTI
Son dakika haberleri: BÜYÜKÇEKMECE'DE OTLUK ALANDAKİ YANGIN YERLEŞİM ALANLARINA YAKLAŞINCA PANİK YARATTI
Son dakika haberleri: BÜYÜKÇEKMECE'DE OTLUK ALANDAKİ YANGIN YERLEŞİM ALANLARINA YAKLAŞINCA PANİK YARATTI
Son dakika haberleri: BÜYÜKÇEKMECE'DE OTLUK ALANDAKİ YANGIN YERLEŞİM ALANLARINA YAKLAŞINCA PANİK YARATTI
Son dakika haberleri: BÜYÜKÇEKMECE'DE OTLUK ALANDAKİ YANGIN YERLEŞİM ALANLARINA YAKLAŞINCA PANİK YARATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: BÜYÜKÇEKMECE'DE OTLUK ALANDAKİ YANGIN YERLEŞİM ALANLARINA YAKLAŞINCA PANİK YARATTI - Haberler
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