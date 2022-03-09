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Son dakika haber | Büyükçekmece'de korkutan çatı yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Büyükçekmece'de korkutan çatı yangını

Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatı katında şömine nedeniyle yangın çıktı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatı katında şömine nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangının dumanlarını gören kadın köpeğiyle kendisini son anda dışarıya attı.

Olay Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında saat 09.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre şömine bacası nedeniyle bir anda alevler yükseldi. Ev sahibi kadın dumanları görünce kendisini köpeğiyle birlikte dışarı attı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Olayı gören Şenol Kılıçkaya, "Herhalde şömine yakmışlar ondan çıkmış. Zayiat yok şu anda" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haber | Büyükçekmece'de korkutan çatı yangını

Son dakika haber | Büyükçekmece'de korkutan çatı yangını

Son dakika haber | Büyükçekmece'de korkutan çatı yangını

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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