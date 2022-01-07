Büyükçekmece'de iş yerini soyan iki hırsız kamerada - Haberler
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Büyükçekmece'de iş yerini soyan iki hırsız kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de iki ayrı iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıslar polis tarafından kiraladıkları aracın plakasının tespit edilmesiyle yakalandı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de iki ayrı iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıslar polis tarafından kiraladıkları aracın plakasının tespit edilmesiyle yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafında da kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, M.C.K. ve U.C. isimli iki şahıs, girdikleri iki ayrı iş yerinden kasa ve çok sayıda malzeme çaldıktan sonra kiraladıkları araçlarla olay yerinden ayrıldı. Polisin çalışmaları sonucunda şahıslar, araçlarının plakasından ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından kimlikleri tespit edildi ve ikamet ettikleri evde yakalandı. Gözaltına alınan iki hırsız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Hırsızların iş yerlerine girerek yaptığı hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

(Murat Delice - Mert Yıldırım-İHA)

Büyükçekmece'de iş yerini soyan iki hırsız kamerada

Büyükçekmece'de iş yerini soyan iki hırsız kamerada

Büyükçekmece'de iş yerini soyan iki hırsız kamerada

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