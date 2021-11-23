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Son dakika haber... Büyükçekmece'de damperi açık hafriyat kamyonunun üst geçide takıldığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Büyükçekmece'de damperi açık hafriyat kamyonunun üst geçide takıldığı anlar kamerada

Bir son dakika haberine göre 5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde dün akşam saatlerinde damperi açılan hafriyat kamyonunun üst geçide takıldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde dün akşam saatlerinde damperi açılan hafriyat kamyonunun üst geçide takıldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Büyükçekmece Mimar Sinan Kavşağı Mevkii'nde yaşanmıştı. Seyir halindeki bir hafriyat kamyonunun damperi açılmış üst geçide takılarak kaza meydana gelmişti. Yaşanan feci olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun damperinin üst geçide takılması sonrasında ise damperinden ayrılan çekicinin bir süre daha ilerlemesi görülüyor. - İSTANBUL

E-5'te akılalmaz kaza! Açık damperle yolculuk eden kamyon üst geçide çarptı

E-5'te akılalmaz kaza! Açık damperle yolculuk eden kamyon üst geçide çarptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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