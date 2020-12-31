Büyükçekmece'de 8 katlı iş yerinde korkutan yangın
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Büyükçekmece'de 8 katlı iş yerinde korkutan yangın

31.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:48
Büyükçekmece'de 8 katlı iş yerinde korkutan yangın

BÜYÜKÇEKMECE'de bulunan 8 katlı bir işyerinin deposunda yangın çıktı.

BÜYÜKÇEKMECE'de bulunan 8 katlı bir işyerinin deposunda yangın çıktı. Yangın sırasında bir camın patlamasıyla kafasına cam parçaları isabet eden bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangını izleyip, görüntülemeye çalışan kalabalık, salgını unutarak sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Yangın saat 13.00 sıralarında Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir işyerinin depo kısmında çıktı. Depodan çıkan alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sırasında bir camın patlaması sonucu kafasına cam parçaları isabet eden bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiye depoda çıkan yangını söndürdü. 

GÖZ YAŞLARI İÇİNDE ABLASINI BEKLEDİ

İş yerinde çalıştığı öğrenilen bir kadın ablasının içeride mahsur kaldığını düşünerek göz yaşları içinde ablasının çıkmasını bekledi. Gözü yaşlı kadın, "Ablam içeride arıyor cevap vermiyor. Çıkmadı içeriden" diye konuşurken, ablasının yangın sırasında dışarı çıktığı öğrenildi.

YANGINI GÖRÜNTÜLEME YARIŞINA GİRENLER SALGINI UNUTTU

Öte yandan iş yerinde çıkan yangını izleyen ve görüntülemeye çalışan büyük bir kalabalık grup koronavirüs salgınını unutarak sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Bazı meraklı kişilerin maske bile takmadığı görüldü.


Büyükçekmece'de 8 katlı iş yerinde korkutan yangın
Büyükçekmece'de 8 katlı iş yerinde korkutan yangın
Büyükçekmece'de 8 katlı iş yerinde korkutan yangın
Büyükçekmece'de 8 katlı iş yerinde korkutan yangın
Büyükçekmece'de 8 katlı iş yerinde korkutan yangın
Büyükçekmece'de 8 katlı iş yerinde korkutan yangın
Büyükçekmece'de 8 katlı iş yerinde korkutan yangın
Büyükçekmece'de 8 katlı iş yerinde korkutan yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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