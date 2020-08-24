Son dakika haber: Büyükçekmece'de 218 kilogram uyuşturucunun yakalandığı operasyon kamerada Son dakika haberi: Büyükçekmece'deki bir depoya düzenlenen operasyonda 218 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Büyükçekmece 'deki bir depoya düzenlenen operasyonda 218 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'deki bir depodan yoğun kokular geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik polisi, depoyu teknik ve fiziki takibe aldı. Deponun çevresine herhangi bir tehdite ve polis baskınına karşı kapılar kapanacak şekilde araçlar park edildiği belirlendi. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri Cumartesi günü depoya operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 208 kilogram skunk, 10 kilogram macun şeklinde hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA