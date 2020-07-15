Son dakika haber! Büyük Çamlıca Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu Gelen son dakika haberlerine göre Büyük Çamlıca Camisi'nde, 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde, 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi. Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi İshak Danış'ın kıldırdığı akşam namazının ardından, sosyal mesafe kurallarına uyularak şehitler için mevlit ile Kur'an-ı Kerim okundu. İlahilerin söylendiği ve duaların edildiği programın sonunda vatandaşlara lokum dağıtıldı. Kaynak: AA