Son dakika haber! Büyük Çamlıca Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
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Son dakika haber! Büyük Çamlıca Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Gelen son dakika haberlerine göre Büyük Çamlıca Camisi'nde, 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi.

Son dakika haber! Büyük Çamlıca Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
15.07.2020 21:59 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:34

Büyük Çamlıca Camisi'nde, 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi.

Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi İshak Danış'ın kıldırdığı akşam namazının ardından, sosyal mesafe kurallarına uyularak şehitler için mevlit ile Kur'an-ı Kerim okundu.

İlahilerin söylendiği ve duaların edildiği programın sonunda vatandaşlara lokum dağıtıldı.

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Kaynak: AA

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