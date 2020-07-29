HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haber! Bursaspor: "Hakkaniyet ilkelerine aykırıdır"

Son dakika haberleri... Bursaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu küme düşmenin kaldırılmasına yönelik bir açıklamada yaparak, "Hakkaniyet ilkelerine aykırıdır" dedi.

Son dakika haber! Bursaspor:
29.07.2020 20:57 | Son Güncelleme: 29.07.2020 22:47

Bursaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu küme düşmenin kaldırılmasına yönelik bir açıklamada yaparak, "Hakkaniyet ilkelerine aykırıdır" dedi.

Bursaspor, ligden düşmenin kaldırılması yönünde alınan karara karşı bir itirazda bulunacağını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun 29.07.2020 tarihinde basın yolu ile yapmış olduğu toplantı neticesinde gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinin etkilerinden dolayı tüm liglerden düşmenin kaldırılması kararı verilmiştir. Gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinden, sadece bulunduğu ligden düşen takımlar için etkilenmiş gibi gösterilmesi son derece üzüntü vericidir. Aynı süreç bulunduğu ligden bir üst lige çıkma mücadelesi veren tüm takımlar için geçerlidir.

Çıkma mücadelesi veren takımların göz ardı edilerek, sadece düşme hattındaki takımların pandemi sürecinden etkilendiği öngörüsü ile alınan karar adalet, eşitlik, hakkaniyet ilkelerine aykırıdır.

Bursaspor Kulübü 2019-2020 sezonunda mücadele verdiği TFF 1. Lig'de taraftar desteği en çok olan takımların başında olup, pandemi sürecinden en çok etkilenen kulüp olmuştur.

Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu bu karar neticesinde, Bursaspor Kulübü olarak ulusal ve uluslararası tüm hukuki yollara başvuracağımızı bildiririz" denildi. - BURSA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı Politika
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi Dünya
Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Magazin
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Spor
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Son Dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
İstanbul Sözleşmesi raporu Erdoğan'a sunuldu! İki farklı görüş var, karar Ağustos'ta verilecek
İstanbul Sözleşmesi raporu Erdoğan'a sunuldu! İki farklı görüş var, karar Ağustos'ta verilecek
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Hamaney'in danışmanı Laricani, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Hamaney'in danışmanı Laricani, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu artıyor
Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu artıyor
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor
Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Finalde ilk gol geldi! Yıldız futbolcu, takımını öne geçirdi
Finalde ilk gol geldi! Yıldız futbolcu, takımını öne geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Can Bonomo Serdar Ortaç Gülben Ergen
Spor Burak Yılmaz Mehmet Topal Nihat Özdemir Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Bursaspor: "Hakkaniyet ilkelerine aykırıdır" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 23:11:46. #1.15#
title