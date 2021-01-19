Son dakika haber... Bursaspor Genel Kurulunun bazı kararlarının iptaliyle ilgili dava görülmeye başlandı
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Son dakika haber... Bursaspor Genel Kurulunun bazı kararlarının iptaliyle ilgili dava görülmeye başlandı

19.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:57
Son dakika haber... Bursaspor Genel Kurulunun bazı kararlarının iptaliyle ilgili dava görülmeye başlandı

Son dakika haberlerine göre Bursaspor Kulübü Derneğine, geçmiş dönemlerde genel kurul tarafından alınan bazı kararların usule aykırı olduğu ve iptal edilmesi yönünde açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Bursaspor Kulübü Derneğine, geçmiş dönemlerde genel kurul tarafından alınan bazı kararların usule aykırı olduğu ve iptal edilmesi yönünde açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Bursa 9. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, yeşil-beyazlı kulübün taraftarlarından davacılar ile kulüp başkanı Erkan Kamat ve taraf avukatları katıldı.

Genel kurul üyesi 3 kişi tarafından açılan davanın duruşmasında, geçmiş dönemde mali tablolara ilişkin bazı harcama kalemlerinin onaylanmasının, kulüp tüzüğü ve Dernekler Kanununa aykırı şekilde detaya girilmeden yapıldığı ileri sürülerek, bu kararların iptali talep edildi.

Mahkeme dosyanın kabul edilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

Kamat: "Bursaspor için hayırlısı neyse o olsun"

Kulüp başkanı Erkan Kamat, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Bursaspor'un sahipsiz olmadığını belirten Kamat, "Bursaspor için ne yapılması gerekiyorsa yapacağımız söyledik. Beklenti içinde olan arkadaşlar vardı. Kimse merak etmesin. Başkan, Bursaspor'un haklarını en önde savunacak kişilerden biridir. Bu karaktere sahibim. Yapılmış bir hata, usulsüzlük varsa, en ince detayına kadar araştırılması, sonra da hesap sorulması gerektiğini avukat arkadaşların tamamı verdikleri dilekçelerde açıkladı." diye konuştu.

Kamat, Bursaspor'un büyük bir marka ve Türkiye'nin en önemli kulüplerinden olduğunu vurgulayarak, "Bu şekilde mahkemelerde olmayı asla kabul etmiyorum. Bursaspor'un o değer altında yapması gereken çok başka işler vardır. Ancak herkesin içinin rahat olabilmesi için de böyle prosedürlerin devam etmesi gerekiyor. Bursaspor için hayırlısı neyse o olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Avukat Karaduman: "Bursaspor'a kafa yoran herkes bu raporları okumalı"

Davacıların avukatı Bursa Barosu Spor Hukuku Komisyon Başkanı Sungur Karaduman, davanın kanunen zorunlu olarak Bursaspor Kulübü Derneği aleyhine açılmış gibi görünse de amaçlarının kulübü yaşatabilmek olduğunu savundu.

Duruşmada taleplerini hakime anlattıklarını ifade eden Karaduman, şöyle konuştu:

"Davanın özü, eski başkanlardan Mesut Mestan döneminde sunulan bütçenin, bir önceki Ali Ay döneminin ibra edilmemesi sebebiyle usulüne uygun hazırlanmadığıdır. Erkan Körüstan ve Recep Bölükbaşı dönemlerine ilişkin sağlıklı veriler elimizde yok. Çünkü o dönemlerde denetim kurulları yönetime bağlı ve denetim kurulu raporları da tek sayfa matbu evraktan ibaretmiş. Ancak Ay ile Mestan dönemlerinde bağımsız seçilen denetim kurullarının hazırladığı ve sunduğu raporlar, Bursaspor'un geleceğini kurtarma adına yakılan ilk kıvılcım olmuş. Bursaspor'a kafa yoran herkes bence bu raporları okumalı. Gerçekten çok büyük emeklerle hazırlanmış raporlar. Hatta yönetimin temliklerini iptal ettirmek için genel kurula dahi götürmüşler. Biz de bunlar üzerinde durarak ilerlemeye çalışacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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