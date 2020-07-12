Son dakika haber: Bursaspor'dan Özer Hurmacı açıklaması
Son dakika güncel haberi: Bursaspor kulübü, Özer Hurmacı'nın sakatlığı hakkında açıklama yaptı.
12.07.2020 17:32 | Son Güncelleme: 12.07.2020 18:07
Bursaspor kulübü, Özer Hurmacı'nın sakatlığı hakkında açıklama yaptı.
Bursaspor Kulübü'nden Özer Hurmacı'nın sakatlığı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan MR tetkikleri sonucunda Sol hamstring Biceps Femoris kası derin fasyasında grade 1 yaralanma ve ödem sağ ayak bileğinde darbeye bağlı fibula ve talus kemiklerinde yaygın kemik iliği ödemi saptanmıştır."
(İHA)
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Kaynak: İHA