Son dakika haber | Bursaspor Başkan Yardımcısı Hacıoğulları: Hiçbir futbolcumuzu satmayacağız
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Son dakika haber | Bursaspor Başkan Yardımcısı Hacıoğulları: Hiçbir futbolcumuzu satmayacağız

02.01.2021 18:41 | Son Güncelleme: 02.01.2021 18:45
Son dakika haber | Bursaspor Başkan Yardımcısı Hacıoğulları: Hiçbir futbolcumuzu satmayacağız

Son dakika haber: Bursaspor Başkan Yardımcısı Besim Hacıoğulları, takımda yer alan genç oyuncuların sürekli transfer gündeminde farklı takımlarla anılmasıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

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Bursaspor Başkan Yardımcısı Besim Hacıoğulları, takımda yer alan genç oyuncuların sürekli transfer gündeminde farklı takımlarla anılmasıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Hacıoğulları, "Futbolcularımız genç ve yetenekli olsa da yönetim olarak biz de oldukça tecrübeliyiz. Bu sebeple hiçbir futbolcumuzu satmayacağız, göndermeyeceğiz" dedi. 

"HİÇBİR FUTBOLCUMUZU SATMAYAYACAĞIZ, GÖNDERMEYECEĞİZ"Besim Hacıoğulları, sürekli medyada yer alan transfer haberlerinin doğru olmadığını ve sezon sonuna kadar hiçbir oyuncunun takımdan ayrılmasına izin vermeyeceklerini söylerken, "Sezon başından beri genç futbolcularımızın göstermiş olduğu performanstan dolayı birçok gazete, dergi, radyo ve televizyon programlarında birçok kulübün Vakıfköy altyapısından çıkan genç futbolcularımıza talip olduğu yönünde yapılan haberler var. Ben bunun yanı sıra Avrupa'dan da birçok önemli kulübün bir veya iki değil birçok genç futbolcumuza talip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak biz yönetim olarak algı haberlerine ve kafa karıştıran bu iddialara yanıt vererek daha da genç futbolcularımızın kafasını karıştırmak istemiyoruz. Birçok futbolcumuza teklif olduğu doğru ama biz Bursaspor yönetimi ve takımı olarak ait olduğumuz yere dönmek için tekliflere kulaklarımızı tamamen kapattık. Bizim bir hedefimiz var, bu hedef doğrultusunda adımlar atarken bizimle beraber bu yola çıkan bütün futbolcu kardeşlerimin bizimle beraber sene sonu hedefe ulaşmak için var gücüyle çalıştığını biliyor ve inanıyorum. Futbolcularımız genç ve yetenekli olsa da yönetim olarak biz de oldukça tecrübeliyiz. Bu sebeple hiçbir futbolcumuzu satmayacağız, göndermeyeceğiz. Bursaspor'un büyüklüğü oynadığı lige veya sahada oynayan futbolcunun yaşına göre değişmez" diye konuştu. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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