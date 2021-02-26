Son dakika haber | Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber | Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

26.02.2021 21:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:40
Son dakika haber | Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Eskişehir, Yalova, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Eskişehir, Yalova, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Bursa'da polis ve bekçi ekipleri, birçok noktada uygulama yaparken, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu gözlendi.

Kent Meydanı, Ulu Cami civarı gibi kalabalık meydanlar, caddeler ve yollar sakinliğe büründü.

Eskişehir

Eskişehir'de kısıtlama günleri dışında yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler ve sokaklar ile Porsuk Bulvarı kısıtlamanın başlamasıyla sakinleşti. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama kapsamı dışındaki çalışanlar bulunuyor. Uygulama noktalarında ise polis ekipleri kontroller gerçekleştiriyor.

Balıkesir

Balıkesir'de araç ve vatandaş yoğunluğu yaşanan AHP meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi sessiz kaldı. Polis ekipleri şehrin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Kütahya

Kütahya'da, kısıtlamanın başlamasıyla kent merkezindeki cadde ve meydanlarda yoğunluk ortadan kalktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya riayet ettikleri gözlendi.

Yalova

Yalova'da da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sahil bölümü, meydan, parklar, işlek cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Kavşak ve anayollarda kontrol noktaları oluşturan ekipler, kısıtlamaya rağmen dışarıda olan araç ve yayaları denetledi.

Kısıtlamayla birlikte Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yollarında da araç trafiğinin önemli ölçüde azaldığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 21:47:29. #1.15#
title