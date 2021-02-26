Son dakika haber | Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Eskişehir, Yalova, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Eskişehir, Yalova, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Bursa'da polis ve bekçi ekipleri, birçok noktada uygulama yaparken, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu gözlendi.

Kent Meydanı, Ulu Cami civarı gibi kalabalık meydanlar, caddeler ve yollar sakinliğe büründü.

Eskişehir

Eskişehir'de kısıtlama günleri dışında yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler ve sokaklar ile Porsuk Bulvarı kısıtlamanın başlamasıyla sakinleşti. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama kapsamı dışındaki çalışanlar bulunuyor. Uygulama noktalarında ise polis ekipleri kontroller gerçekleştiriyor.

Balıkesir

Balıkesir'de araç ve vatandaş yoğunluğu yaşanan AHP meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddesi sessiz kaldı. Polis ekipleri şehrin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Kütahya

Kütahya'da, kısıtlamanın başlamasıyla kent merkezindeki cadde ve meydanlarda yoğunluk ortadan kalktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya riayet ettikleri gözlendi.

Yalova

Yalova'da da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sahil bölümü, meydan, parklar, işlek cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Kavşak ve anayollarda kontrol noktaları oluşturan ekipler, kısıtlamaya rağmen dışarıda olan araç ve yayaları denetledi.

Kısıtlamayla birlikte Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yollarında da araç trafiğinin önemli ölçüde azaldığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir