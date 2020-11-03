Son dakika haber: Bursa Valiliğinden "Kovid-19 soruları için 112'yi aramayın" uyarısı
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Son dakika haber: Bursa Valiliğinden "Kovid-19 soruları için 112'yi aramayın" uyarısı

03.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:02
Son dakika haber: Bursa Valiliğinden

Son dakika gündem haberi: Bursa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranmaması uyarısında bulundu.

Bursa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranmaması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, son dönemde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan sağlık aramalarının oldukça arttığı bildirildi.

Kovid-19 ile ilgili soru ve sorunlar için 295 64 00 numaralı "Kovid-19 Çağrı Merkezi"nin aranması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Acil durumlar haricinde 112 meşgul edilmemelidir. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın 'Acaba virüs bulaştı mı?' endişesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çeşitli sorular yöneltmesi nedeniyle merkezimizin görüşme sayısı günlük 5 binin üzerine çıkmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi, trafik kazası, kalp krizi gibi hayati öneme haiz durumlarda aranmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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