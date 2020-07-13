Son dakika haber | Bursa Ticaret Borsası Son dakika habere göre Bursa Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı en yüksek 54,50 liradan satıldı.

Bursa Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı en yüksek 54,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları şöyle:

Ürün Miktarı En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuzu eti (karkas) Kg 48,00 54,50 Dana eti (karkas) Kg 35,00 36,00 Dana eti (kemiksiz) Kg 53,00 53,00 Dana (canlı) Kg 19,00 19,00 Kuzu (canlı) Kg 26,50 26,50

Kaynak: AA