Son dakika haber | Bursa Ticaret Borsası
Son dakika habere göre Bursa Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı en yüksek 54,50 liradan satıldı.
13.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:21
Bursa Ticaret Borsasında karkas kuzu etinin kilogramı en yüksek 54,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktarı
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuzu eti (karkas)
|Kg
|48,00
|54,50
|Dana eti (karkas)
|Kg
|35,00
|36,00
|Dana eti (kemiksiz)
|Kg
|53,00
|53,00
|Dana (canlı)
|Kg
|19,00
|19,00
|Kuzu (canlı)
|Kg
|26,50
|26,50
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Kaynak: AA