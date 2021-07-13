Son dakika haber! BURSA-POLİS ARACINA POMPALI İLE ATEŞ AÇIP, KILIÇLA DİRENEN ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI
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Son dakika haber! BURSA-POLİS ARACINA POMPALI İLE ATEŞ AÇIP, KILIÇLA DİRENEN ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI

Son dakika haber! BURSA-POLİS ARACINA POMPALI İLE ATEŞ AÇIP, KILIÇLA DİRENEN ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... BURSA'da sokakta devri görevinde bulunan polis aracına, bir binanın 5'inci kat balkonundan pdmpalı tüfekle ateş açıldı.

BURSA'da sokakta devri görevinde bulunan polis aracına, bir binanın 5'inci kat balkonundan pdmpalı tüfekle ateş açıldı. polisler kendilerini korumaya alırken, mermisi bitinceye kadar ateş açan ve madde bağımlısı olduğu belirtilen kişi, ardından elindeki kılıçla tehditlerini sürdürdü. Şüpheli, Özel Harekat ekibinin eve yaptığı baskınla yakalanarak gözaltına alındı. 

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede devriye görevinde bulunan polis aracına bir binanın 5'inci katında oturan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Halil Akça (46) tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Silah sesi üzerine aracı durdun polisler, kendilerine ateş açıldığını belirleyince güvenli bölgeye geçip, takviye ekip istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından binanın bulunduğu cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, şüpheliye teslim olması konusunda çağrı yapıldı.

Akça, polisin ikna çabalarına rağmen sokağa ateş etmeye devam edince olay yerine Özel Hareket ekipleri sevk edildi. Mermisi bitince evdeki kılıçla tehditlerini sürdüren Akça, eylemini 2 saat sürdürdü. Çevresinde oturanlara zor anlar yaşatan şüphelinin etkisiz hale getirilmesi için Özel Harekat ekipleri operasyon başlattı. Çevredeki binalara nişancı polisler yerleştirilirken, bir ekip de koçbaşı ile binaya girdi. İknacı polislerin dikkatini dağıttığı Akça, koçbaşı ile kıpıyı kırıp eve giren Özel Harekat ekibi tarafından etkisiz hale getirildi. 

Gözaltına alınan Akça'nın iki ablası ile birlikte yaşadığı, ancak olay sırasında evde yalnız olduğu belirlendi. Madde bağımlısı olduğu belirtilen Akça'nın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan

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Son dakika haber! BURSA-POLİS ARACINA POMPALI İLE ATEŞ AÇIP, KILIÇLA DİRENEN ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI - Haberler
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