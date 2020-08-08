Son dakika haber: BURSA Otomobil ile bisikletin çarpışma anı kamerada Baba oğul yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: BURSA Otomobil ile bisikletin çarpışma anı kamerada Baba oğul yaralandı

Son dakika haberi... Otomobil ile bisikletin çarpışma anı kamerada: Baba oğul yaralandıBursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kırmızı ışıkta geçen otomobil, elektrikli bisiklete çarptı.

08.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:33

Otomobil ile bisikletin çarpışma anı kamerada: Baba oğul yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kırmızı ışıkta geçen otomobil, elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisikletin sürücüsü ile oğlunun yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde, bugün saat 13.45'te meydana geldi. Yeşil Bursa Caddesi'nden gelen Ceyhun Gıranç (35) yönetimindeki 16 L 7538 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçtiği sırada, Altay Caddesi üzerinden gelen Ahmet Gannam (50) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü ve arkasında oturan oğlu Mahmut Gannam (12) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber: BURSA Otomobil ile bisikletin çarpışma anı kamerada Baba oğul yaralandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Magazin
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Politika
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı Magazin
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok Magazin
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı 3. Sayfa
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır Politika
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı
Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı
Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım
Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Attığınız mesajlara dikkat edin! Yargıtay 'Seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajını taciz saydı
Attığınız mesajlara dikkat edin! Yargıtay "Seni ve kalbini nasıl kazanabilirim" mesajını taciz saydı
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü
Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Hasan Ali Kaldırım, 8 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldı
Hasan Ali Kaldırım, 8 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldı
Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı
Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Salih Zeki Çolak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hande Erçel Şeyma Subaşı Erkan Kolçak Köstendil
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Kaza Düğün Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haber: BURSA Otomobil ile bisikletin çarpışma anı kamerada Baba oğul yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 15:40:50. #1.15#
title