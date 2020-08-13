Son dakika haber... Bursa'nın İnegöl ilçesindeki operasyonda, bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin...
Son dakika haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesindeki operasyonda, bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
13.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:02
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki operasyonda, bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA