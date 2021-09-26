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Bursa'nın Gemlik ilçesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Haberler | Yerel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde korkutan yangın Bursa'nın Gemlik ilçesinde gece yarısı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 4 katlı bir binanın zemin ve birinci katı alev alev yandı.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde korkutan yangın

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde gece yarısı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 4 katlı bir binanın zemin ve birinci katı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma ile söndürdü.

Yangın, Gemlik'in Küçükkumla mahallesinde Özen sokakta gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 4 katlı binanın zemin katında başlayan yangın, kısa süre içerisinde büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Zemin katta bulunan dairenin tamamını etkisi altına aldı. Vatandaşların da, yardımcı olduğu yangın 1 saat süren bir çalışma ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sonrasında yangının çıkış nedeni ile alakalı soruşturma başlatıldı. Zemin kat ve birinci katta hasar maddi hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde korkutan yangın

Bursa'nın Gemlik ilçesinde korkutan yangın

Bursa'nın Gemlik ilçesinde korkutan yangın

Bursa'nın Gemlik ilçesinde korkutan yangın

Bursa'nın Gemlik ilçesinde korkutan yangın

Bursa'nın Gemlik ilçesinde korkutan yangın

Bursa'nın Gemlik ilçesinde korkutan yangın

Bursa'nın Gemlik ilçesinde korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Son Dakika Haberleri
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