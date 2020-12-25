Son dakika haber... Bursa merkezli 4 ilde "siber dolandırıcılık" operasyonunda 15 tutuklama
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Son dakika haber... Bursa merkezli 4 ilde "siber dolandırıcılık" operasyonunda 15 tutuklama

25.12.2020 09:21 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:24
Son dakika haber... Bursa merkezli 4 ilde

Son dakika haberine göre Bursa merkezli 4 ilde, vatandaşların cep telefonlarına mesaj gönderip virüs bulaştırdıktan sonra banka hesaplarındaki paraları kendilerine aktardığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 zanlıdan 15'i tutuklandı.

Bursa merkezli 4 ilde, vatandaşların cep telefonlarına mesaj gönderip virüs bulaştırdıktan sonra banka hesaplarındaki paraları kendilerine aktardığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 zanlıdan 15'i tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa, İstanbul, Diyarbakır ve Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 15'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 2 şüpheli ise savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.

Olay

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mersin, Sivas gibi çok sayıda ildeki 35 kişinin banka hesaplarındaki 400 bin liranın, bu kişilerin cep telefonlarına gönderilen "Bayrama özel devletten 1000 TL sosyal destek başvurusu için indir, kur, yükle" mesajındaki linke tıklandıktan sonra başka hesaplara aktarıldığını tespit etmişti.

Bursa, İstanbul, Diyarbakır ve Samsun'daki adreslere dün operasyon düzenleyen ekipler, 21 kişiyi gözaltına almıştı.

Kendi aralarında bir uygulama üzerinden mesajlaştıkları ve kod isim de kullandıkları belirlenen şüphelilerin, "atıcılar", "hesapçılar" ve "sahacılar" şeklinde organize oldukları belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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