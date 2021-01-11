Son dakika haber! Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
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Son dakika haber! Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

11.01.2021 19:04 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:07
Son dakika haber! Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika gündem haberi: BURSA merkezli 4 ilde polis ekiplerince FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda TSK içindeki mahrem yapılanmaya mensup oldukları ve 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

BURSA merkezli 4 ilde polis ekiplerince FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda TSK içindeki mahrem yapılanmaya mensup oldukları ve 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki üyelerine yönelik yürüttükleri soruşturmada, örgütün mahrem yapısında olduğu belirlenen 17 şüpheliye operasyon düzenledi. Bursa merkez olmak üzere İzmir, Ankara ve Bitlis'te eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda ardışık aranma kayıtları bulunan, Bankasya'ya para yatıran ve Bylock kullanıcısı olan bir kurmay yarbay, bir açıkta astsubay, 2 kapatılan askeri okul öğrencisinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Son dakika haber! Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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