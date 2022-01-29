Son dakika haber | Bursa merkezli 13 ildeki oto dolandırıcılığı operasyonunda 11 kişi tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirip motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri otomobilleri sattıkları iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin özellikle ağır hasarlı ve pert kaydı bulunan araçları satın aldığını tespit etti.

Ekipler, bu şüphelilerin, Bulgaristan'daki bağlantıları aracılığıyla söz konusu araçlarla aynı marka, model ve renkteki araçları ülkeye soktuğunu belirledi.

Yurt dışından getirilen araçların "çenç" yöntemiyle motor ve şasi numaralarının ağır hasarlı ve pert kaydı bulunan araçların tescil bilgileriyle değiştirilerek piyasaya sürüldüğünü ortaya çıkaran polis, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçti.

Bursa, İstanbul, Aydın, Edirne, Ankara, Kocaeli, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Balıkesir, Kütahya, Nevşehir ve Çorum'daki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, İ.B, A.B, F.B, B.B, M.B, S.K, S.V, T.Y, İ.T, Ş.D, A.M. ve E.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, şasi değiştirmede kullanılan 36 numaratör, 18 satış ve vekaletname belgesi, Türkiye ve başka ülkelere ait 6 plaka, 4 araç ruhsatı ve yabancı araç alım satımında kullanılan belgeler ele geçirildi.

Araçlara el konuldu

Söz konusu yöntemle motor ve şasi numaraları değiştirilen 10 milyon lira değerinde 38 aracın satıldığı bilgisine ulaşan ekipler, bunlara da el koydu.

Araçları satın alan vatandaşların, otomobillerin motor ve şasi numaralarının değiştirildiğinden haberlerinin olmadığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.