Son dakika haber! Bursa jandarması, 1336 öğrenciye uzaktan trafik eğitimi verdi
Edinilen son dakika haberine göre Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan öğrenim gören 1336 öğrenciye çevrimiçi trafik eğitimi verdi.
Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan öğrenim gören 1336 öğrenciye çevrimiçi trafik eğitimi verdi.
Jandarma trafik timleri, "Trafik Dedektifi Projesi" kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden 1336 öğrenciye ulaştı.
Ekipler öğrencilere trafikte dikkat edilmesi ve uyulması gereken kuralları anlattı.
Trafik levhaları, trafik işaret ve kuralları gibi konularda bilgilendirilen öğrenciler, eğitime ilgi gösterdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu