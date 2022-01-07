Son dakika haber... Bursa Jandarma Komutanlığı personeli ve şehit aileleri, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

BURSA (AA) - Bursa Jandarma Komutanlığı personeli, şehit aileleri ve öğrenciler "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Film için Bursa Valiliği'nin organizesinde ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinde özel oturum gerçekleştirildi.

Jandarma personeli, şehit aileleri ve öğrencilerden oluşan 350 kişinin katıldığı etkinlikte, filmi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Programda Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve tüm şehitler anıldı.

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatıyor.

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

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