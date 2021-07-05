Son dakika haber... Bursa'daki büyük dolandırıcılık operasyonunun adı "Komşu"

Gelen son dakika haberine göre Yurtdışından Türkiye'ye getirilen arabaları burada kullanılamaz hale gelmiş lüks araçlarla change ederek piyasaya süren şebeke çökertildi.

Yurtdışından Türkiye'ye getirilen arabaları burada kullanılamaz hale gelmiş lüks araçlarla change ederek piyasaya süren şebeke çökertildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliğine bağlı ekipler, çalıntı araçları parçalayıp satan ve şasi numaralarını değiştirerek piyasa süren şüphelilere yönelik Komşu-1 operasyonu düzenledi.

Yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen çalıntı, ağır hasarlı araçların şasilerini değiştirerek satılabilir hale getirdikten sonra ilan vererek ya da tanıdıklar vasıtasıyla piyasaya süren şüphelilerin yakalanması için Bursa merkezli Edirne ve Giresun'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Yapılan operasyonda piyasa değeri 10 milyon lira olan 50 lüks aracın 'change' yöntemiyle şasi numaralarının değiştirildiği tespit edildi.

Change işiyle bağlantısı olan, suça karıştığı tespit edilen ve bir çoğunun çok sayıda sabıkası bulunan S.K. Giresun'da, H.İ.T. Edirne'de, S.M.S., R.S.S., G.S., K.K., C.A., Ü.Y., M.Ş., T.T., B.B., S.Y.,N.O., M.Y. ve E.T. ise Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 'change' işleminde kullanılan numaratör, çok sayıda doküman, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 1200 adet fişek, 82 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Bunun yanı sıra işlenen suçtan elde edilen 150 bin lira değerinde ziynet eşyası, 14 bin lira nakit para, 7 bin 200 euro, 15 bin dolar, 2 adet dizüstü bilgisayar ve 28 adet cep telefonu ele geçirildi. 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı