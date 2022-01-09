Son dakika haber: Bursa'daki babalık davasında DNA incelemesinin sonucu belli oldu

BURSA (AA) - Bursa'da babalık davası açan yüksek mühendis Hakan Yılmaz ile 15 yıl önce vefat eden tekstilci iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın DNA'ları eşleşti.

Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarı açılarak alınan DNA örneklerinin gönderildiği Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinin incelemesi tamamlandı.

İhtisas Dairesince hazırlanarak mahkemeye gönderilen raporda Hakan Yılmaz'a (57) ait DNA profili ile anne Tülay Günseven ve baba olduğu iddia edilen Ahmet Necati Yılmaz'a ait DNA profillerinin karşılaştırıldığı belirtilerek, "Ahmet Necati Yılmaz'ın, yüzde 99,99 ihtimalle Hakan Yılmaz'ın biyolojik babası olabileceği tespit edildi." ifadesine yer verildi.

Bursa 5. Aile Mahkemesindeki davanın görülmesine gelecek ay devam edilecek.

Dava süreci

Hakan Yılmaz, riskli bir ameliyata giren annesinin iddiası üzerine 2009'da babasının, aralarında soy ismi benzerliği de bulunan iş insanı Ahmet Necati Yılmaz olduğunu öğrenmiş, 2007 yılında ölen iş insanına yönelik babalık davası açmıştı.

İlk davadan tehdit edildiği iddiasıyla bir miktar para karşılığında vazgeçen Yılmaz, 2020'de yeniden dava açmış, mahkeme hakimi, iddialar üzerine mezarın açılmasına karar vermişti. İş insanının mezarı 17 Aralık 2021'de açılmış, diş ve kemik örnekleri alınmıştı.

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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