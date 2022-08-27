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Son dakika haber! Bursa'da zorla alıkoyma ve gasp şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı

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Son dakika gündem haberi... Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki çocuktan birini zorla alıkoydukları, diğerinin cep telefonunu gasbettikleri ileri sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki çocuktan birini zorla alıkoydukları, diğerinin cep telefonunu gasbettikleri ileri sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Polise şikayetçi olan B.Ç. (17) ve Y.A.K. (14), Yalı Mahallesi'ndeki bir adreste yanlarına gittikleri A.D, A.D, C.K.A. ve B.B'nin uyuşturucu kullandıklarını öne sürdü.

B.Ç, söz konusu 4 kişinin kendisinin ellerini ve kollarını bağlayıp zorla alıkoyduğu, Y.A.K. ise cep telefonunun gasbedildiği iddiasında bulundu.

Ekiplerin bu adreste yaptığı aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı, zanlılardan 3'ünün yakalandığı, emniyetteki ifadelerinin ardından götürüldükleri adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandıkları öğrenildi.

Ayrıca, bu kişiler hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

İl dışına gittiği tespit edilen diğer şüpheli B.B'nin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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