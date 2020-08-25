Son dakika haber... Bursa'da yolcu otobüsünde ölümün teğet geçtiği anlar
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Son dakika haber... Bursa'da yolcu otobüsünde ölümün teğet geçtiği anlar

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da yol kenarına park eden tırı geçmek isteyen yolcu otobüs sürücüsü bir iş yerinin tentesine çarptı.

Son dakika haber... Bursa'da yolcu otobüsünde ölümün teğet geçtiği anlar
25.08.2020 12:54 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:58

Bursa'da yol kenarına park eden tırı geçmek isteyen yolcu otobüs sürücüsü bir iş yerinin tentesine çarptı. Yaklaşık 3 metre uzayan tentenin demiri camı kırarak otobüsün içerisine girdi. Demirin otobüsteki 3 kadın yolcuyu teğet geçtiği o anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 TAT 82 plakalı yolcu otobüsü sürücüsü Tahir G., yol kenarında park halindeki tırı görünce sollamak için sol şeride geçti. Tam tırı sollayacağı esnada işyerinin tentenin mesafesini kestiremeyen sürücü, tenteye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tentenin 3 metre uzayan demiri seyir halindeki otobüsün camını kırarak içeriye girdi. Şans eseri 3 kadın yolcuya bir şey olmazken, otobüste büyük korku yaşandı. Çarpmanın şiddetiyle şaşkına dönen sürücü Tahir G. hemen otobüsü durdurdu. Yolcular korkuyla otobüsten inerken ortaya çıkan manzara şaşkınlık yaşattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Camı kırarak otobüsün içerisine giren demir, kesilerek çıkarıldıktan sonra otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

O anlar saniye saniye kaydedildi

Otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otobüsün tenteye çarpmasının hemen ardından 3 metrelik demirin camı kırdığı ve otobüste oturan 3 kadının arasından geçtiği saniye saniye kaydedildi. Şans eseri kaza kimse yaralanmazken 3 kadın yolcunun yaşadığı korku böyle görüntülendi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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