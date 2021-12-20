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Son dakika haber | Bursa'da yaşlı adam uykudaki karısını başından vurarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Bursa'da yaşlı adam uykudaki karısını başından vurarak öldürdüBURSA Bursa'da yatağında uyurken eşi Ali Kemal U. tarafından başından tüfekle vurulan Gülser U. hayatını kaybetti.

BURSA (İHA) - Bursa'da yaşlı adam uykudaki karısını başından vurarak öldürdü

BURSA Bursa'da yatağında uyurken eşi Ali Kemal U. tarafından başından tüfekle vurulan Gülser U. hayatını kaybetti. Olayın ardından yakınlarını arayarak durumu anlatan Ali Kemal U., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Gemlik ilçesi Yeni Sahil Kafoğlu Bloklarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Kemal U., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı karısı Gülser U.'yu uyuduğu esnada tüfekle başından vurdu. Gülser U. burada hayatını kaybederken, Ali Kemal U. kızını arayarak, 'Anneni öldürdüm' dedi. Gülser U.'nun kızı babasının telefonu üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ali Kemal U.'nun evine giden polis ekipleri, Gülser U.'nun yataktaki cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ali Kemal U., ilk olarak cinayeti neden işlediğini bilmediğini söyledi. Yaşlı kadının cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ali Kemal U.'nun emniyetteki sorgusu sürüyor.

Son dakika haber | Bursa'da yaşlı adam uykudaki karısını başından vurarak öldürdü

Son dakika haber | Bursa'da yaşlı adam uykudaki karısını başından vurarak öldürdü

Son dakika haber | Bursa'da yaşlı adam uykudaki karısını başından vurarak öldürdü

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