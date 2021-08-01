Son dakika haber: Bursa'da yapılması planlanan "Halk Dansları Şöleni" orman yangınları nedeniyle ertelendi
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Son dakika haber: Bursa'da yapılması planlanan "Halk Dansları Şöleni" orman yangınları nedeniyle ertelendi

Son dakika haber: Bursa'da yapılması planlanan 'Halk Dansları Şöleni' orman yangınları nedeniyle ertelendi
Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bursa'da 2-6 Ağustos'ta yapılması planlanan Halk Dansları Şöleni'nin orman yangınları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Bursa'da 2-6 Ağustos'ta yapılması planlanan Halk Dansları Şöleni'nin orman yangınları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Bursa'mızın folklorunu yaşatmak adına projelendirdiğimiz, 2-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurduğumuz 'Halk Dansları Şöleni', yeşil vatanımızda yaşadığımız yangınlar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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Son dakika haber: Bursa'da yapılması planlanan "Halk Dansları Şöleni" orman yangınları nedeniyle ertelendi - Haberler
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