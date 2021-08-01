Son dakika haber: Bursa'da yapılması planlanan "Halk Dansları Şöleni" orman yangınları nedeniyle ertelendi

Bir son dakika haberine göre Bursa'da 2-6 Ağustos'ta yapılması planlanan Halk Dansları Şöleni'nin orman yangınları nedeniyle ertelendiği bildirildi.