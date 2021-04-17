Son dakika haber: Bursa'da yangın çıkan binadaki Kovid-19 hastaları ambulansla hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Bursa'da yangın çıkan binadaki Kovid-19 hastaları ambulansla hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber: Bursa'da yangın çıkan binadaki Kovid-19 hastaları ambulansla hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İznik ilçesinde 4 katlı binanın çatısı yandı, apartmanda karantinada olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde 4 katlı binanın çatısı yandı, apartmanda karantinada olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mahmut Çelebi Mahallesi Çelebi Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Bu sırada binadaki evlerinde karantinada olan Kovid-19 hastaları da olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yangın 1,5 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Diego Muslera Ryan Babel Gökhan Gönül Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Bursa'da yangın çıkan binadaki Kovid-19 hastaları ambulansla hastaneye kaldırıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 23:38:35. #1.14#

title