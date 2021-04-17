Son dakika haber: Bursa'da yangın çıkan binadaki Kovid-19 hastaları ambulansla hastaneye kaldırıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İznik ilçesinde 4 katlı binanın çatısı yandı, apartmanda karantinada olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde 4 katlı binanın çatısı yandı, apartmanda karantinada olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mahmut Çelebi Mahallesi Çelebi Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Bu sırada binadaki evlerinde karantinada olan Kovid-19 hastaları da olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yangın 1,5 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz