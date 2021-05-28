Son dakika haber! BURSA'DA YANGIN: 1'İ BEBEK 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Son dakika haberlerine göre Bursa'da apartmanda çıkan yangında, 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi.

Bursa'da apartmanda çıkan yangında, 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Selimiye Mahallesi San Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Binanın merdiven bölümünü duman kaplaması nedeniyle binada yaşayanlar, mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mahsur kalanlar, itfaiyenin merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla önce kontrol altına alındı sonra söndürüldü. Yangında binada yaşayan Essa D. (1), Sabiha D. (48), Şaziye D. (21) ve Nour K. (26), dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlerin tedavisi sağlık ekiplerince ambulansta yapılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı