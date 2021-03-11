Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı

11.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:54

Kestel'de sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kestel'de sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen bir araç da yolun kaygan olması sebebiyle duramayarak kaza yapan otomobile çarptı. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, biri çocuk iki kişi ise hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.30 sularında Kestel otobanı Barakfakih mevkiinde meydana geldi. Yağmur yağışı sebebiyle 26 GD 326 plakalı aracın sürücüsü Neşe K. aracın kontrolünü kaybederek bariyere çarptı. Bu sırada arkadan gelen Ergün K. kontrolündeki 16 JIZ 39 plakalı araç, kayganlaşan yol sebebiyle kaza yapan otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 26 GD 326 plakalı araçta bulunan ve hafif yaralanan anne ve çocuğu, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonucu maddi hasar oluşan 2 araç da çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı
Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı
Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı
Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı
Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı
Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı
Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Pervin Buldan Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Nükhet Duru Demet Akbağ Hakan Yılmaz Ferhan Şensoy
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 17:56:03. #1.15#
title