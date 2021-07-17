Son dakika haber... Bursa'da uzaklaştırma kararına uymayan gencin annesi sinir krizi geçirdi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'da dayısı Mehmet K.'nın hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasına sinirlenen Aydın A., annesinin de içeride olduğu eve zorla girmeye çalıştı.

Bursa'da dayısı Mehmet K.'nın hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasına sinirlenen Aydın A., annesinin de içeride olduğu eve zorla girmeye çalıştı. Kapıyı kırmak isteyen Aydın A., polisler gelince çatıya kaçtı. Polislerin üzerlerine çatıdan inşaat malzemeleri fırlattıktan sonra firar etti. Olay esnasında evde mahsur kalan ve polisin ekiplerinin yardımıyla dışarıya çıkarılan anne Gülsem A., sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Vatan Sokak'ta meydana geldi. Mehmet K., farklı zamanlarda alkol ve uyuşturucu alıp, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla yeğeni Aydın A. hakkında mahkemeye başvurarak, uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu karara sinirlenen Aydın A., annesiyle aynı apartmanda yaşayan dayısının evine geldi. Aydın A.'nın geldiğini gören Mehmet K., dairenin kapısını kilitleyerek, polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelen kadar kapıyı kırmaya çalışan Aydın A., polisin geldiğini görünce çatıya kaçtı. Polislerin üzerine çatıdaki inşaat malzemelerini atan Aydın A.'nın intihar edeceğini söylemesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Polisin Aydın A.'yı ikna çabası sürerken annesi Gülsem A., dayısı Mehmet K. ve ailesi, polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak, dışarı çıkarıldı. Ambulansa alınan Gülsem A. Sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen anne sakinleştirildi. Çatıya kaçan Aydın A. yan evlerin çatılarına atlayarak firar etti.

Aydın A.'nın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı