Son dakika haber! Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haberine göre Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
01.07.2020 19:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:38
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yaklaşık 5 ay önce başlatılan çalışmalar kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlamasıyla 6 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üst aramasında, araçlarında ve evlerinde 100 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız iki tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Kaynak: AA