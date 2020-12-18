Son dakika haber! Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber! Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

18.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:22
Son dakika haber! Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Zanlılara ait adreslere operasyon düzenleyen ekipler, F.Ç, H.T, M.O, M.K. ve Ş.K'yi gözaltına aldı.

Evlerde ve araçlarda özel eğitimli narkotik köpeği "Galya" eşliğinde yapılan aramalarda, 900 gram metamfetamin, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:26:07. #1.14#
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