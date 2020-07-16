Son dakika haber... Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Son dakika haberi... Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.
16.07.2020 16:24 | Son Güncelleme: 16.07.2020 17:02
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
BURSA - Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 900 gram toz esrar ve 520 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen, C.Ö., D.K., A.E. ve K.E. isimli şahıslar Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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Kaynak: İHA