Son dakika haber! Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Son dakika haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

BURSA - Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 510 gram esrar, 50 gram metamfetamin, bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA