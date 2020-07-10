Son dakika haber | Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
10.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:08
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 510 gram esrar, 50 gram metamfetamin, bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA
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Kaynak: İHA