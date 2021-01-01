Son dakika haber! Bursa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara kara yolunda seyreden Tezcan Ç. idaresindeki 16 JDS 42 plakalı hafif ticari araç, aynı yol üzerindeki polis uygulama noktasında yavaşlayan Mehmet E. yönetimindeki 16 AGH 334 plakalı otomobile çarptı. Otomobil de çarpmanın etkisiyle önünde bulunan Ali Ö'nün kullandığı 16 AKD 551 plakalı panelvan araca çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan Tezcan Ç. ve Mehmet E'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu